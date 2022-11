Racket e usura | la testimonianza | «Si battono denunciando immediatamente»

(Di lunedì 7 novembre 2022) Su Rai Uno va in onda il tv movie Tutto per mio figlio con Giuseppe Zeno che racconta la battaglia di un uomo comune contro la malavita. Sono in tanti a opporsi a chi chiede il pizzo. Le associazioni sono pronte a sostenere chi denuncia

La Gazzetta del Mezzogiorno

Un potere che si è basato sull'imposizione di prodotti, come mozzarelle e calcestruzzo, sulle estorsioni e sull', sul trasferimento fraudolento di valori, sull'illecita concorrenza e sul ..."Un'emergenza criminale che dilaga e soprattutto è così diversificata che praticamente ricomprende tutti i settori: rapine, assalti, danneggiamenti, estorsioni,, microcriminalità e ... Racket e usura, cosa è cambiato 30 anni dopo l’omicidio di Giovanni Panunzio Foggia, 4 novembre 2022 - “Cosa è cambiato in tre decenni e cosa è auspicabile che cambi nel contrasto alla criminalità in tema di lotta al racket ed all’usura, 30 anni dopo l’omicidio di Giovanni Pan ...“Cosa è cambiato in tre decenni e cosa è auspicabile che cambi nel contrasto alla criminalità in tema di lotta al racket ed all’usura, 30 anni dopo l’omicidio di Giovanni Panunzio e la fondazione di S ...