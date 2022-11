Preghiera della sera 7 Novembre 2022 | “Donami il Tuo amore”

(Di lunedì 7 novembre 2022) “il Tuo”. Eleviamo la nostradi oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito. Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché faccia scendere su di noi la Sua protezione per noi e i nostri cari. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Il Regno

... mentre il "piccolo Alpino" Riccardo Costa, in rappresentanza delle scuole di Torre, ha dato letturapoesia 'San Martino del Carso', oltre alladell'Alpino per voce dell'assessore ...Una idea nata dopo lapersonale con il vescovo di Caserta, mons. Pietro Lagnese, il 28 ... ha affidato loro la missione di andare tra i giovani che invadono proprio i vicoli... La preghiera della fede | Blog L’ufficio per i Problemi Sociali e il Lavoro della Chiesa di Rieti e il Comune di Rieti hanno promosso un incontro di preghiera e ...Beata Maria Crocifissa Satellico, al secolo Elisabetta Maria Satellico è stata una religiosa e badessa italiana, ...