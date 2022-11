Globalist.it

Una versione che non convince. 'Ogni giorno sono sempre più sbalordita dalla distanza dalla ... 'volerlo.volere bene al pd. Non serve altro'.In testa Alessia, trombata alle ultime elezioni, che in un rigurgito di femminismo sadomaso ... Acidina anche la già dimenticata Chiara Geloni , ex portavoce di Bersani: 'Macon questa ... Morani (Pd): “Basta tenere in ostaggio il partito, entro gennaio si concluda la fase congressuale” Alessia Morani, esponente del Pd, si scaglia contro la dirigenza dei democratici: "Non mi si dica che lo statuto prevede tempi e fasi lunghe: lo statuto può essere derogato. Basta volerlo. Basta voler ...ANCONA Doveva essere il governo della svolta per le Marche, da sempre Cenerentola d’Italia quando si parla di peso politico nelle stanze dei bottoni. La regione «modello» di ...