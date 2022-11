La Fiamma al potere

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 7 novembre 2022) «Per molti di noi questa è una notte di orgoglio, una notte di riscatto, una notte di lacrime, di abbracci, di sogni, di ricordi. È una vittoria che io voglio dedicare a tutte quelle persone che non ci sono più e che meritavano di vedere questa nottata e questa vittoria». Con queste parole, carice di commozione e fierezza, Giorgia Meloni si è presentata davanti alle telecamere, all’hotel Parco dei Principi di Roma, a spoglio ancora in corso, ma con il risultato per Fratelli d’Italia ormai acquisito. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di novembre 2022 Una storia che sa di famiglia Per chi non viene da quel mondo, le parole della Meloni possono esser sembrate la solita tirata retorica, il ringraziamento di prammatica da rendere agli artefici della vittoria, nessuno escluso. Ma per i figli della, quelle parole hanno tutt’altro sapore. ...