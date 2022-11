HOLLYWOOD VAMPIRES | la band di Alice Cooper | Johnny Depp e Joe Perry in Italia nel 2023!

(Di lunedì 7 novembre 2022)innel 2023. Il supergruppo formato da, Joee Tommy Henriksen suonerà nel nostro paese la prossima estate per l’unica datana del 2023. Lanon vede l’ora di tornare in tour dopo gli appuntamenti interrotti per via del Covid.innel 2023 L’autodefinita “migliorda L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Muse innel 2023 con due date! Blink-182: reunion e tour, c’è anche una data in! MÅNESKIN: in concerto negli stadi ...

Virgin Radio

Il supergruppo degli" composto da Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry e Tommy Henriksen " tornerà ad esibirsi in Italia a distanza di quattro anni la prossima estate in un unico concerto il 2 luglio ...Con la data degliin Italia nel 2023 si chiude un cerchio infinito iniziato nel 2020, quando la 'best bar band in the world' aveva annullato il concerto a Milano per ovvi motivi legati alla pandemia ... Hollywood Vampires: UFFICIALE in concerto in Italia il 2 luglio 2023. Tutte le info e biglietti I fan degli Hollywood Vampire, il supergruppo rock formato da Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry e Tommy Henriksen, saranno più che felici di sapere che l'acclamata band si esibirà in Italia la ...Hollywood Vampires in Italia nel 2023. Il supergruppo formato da Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry e Tommy Henriksen suonerà nel nostro paese la prossim ...