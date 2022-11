L' Italia non si piega agli sbarchi incontrollati Come reagisce Soumahoro

Leggi su iltempo

(Di domenica 6 novembre 2022) Sono sbarcati a Catania 145 dei 179 migranti giunti ieri sera a bordo della Humanity 1. A riferire i numeri è la ong tedesca Sos Humanity secondo cui sulla nave sono rimaste, al termine dell'ispezione effettuata, 34 persone, "uomini adulti, senza problemi medici che le autoritàne sembra non vogliano lasciar sbarcare". La ong chiede "lo sbarco di tutti". Inoltre va segnalato il gesto del parlamentare Aboubakar, salito sulla nave Humanity 1, in seguito a un malore di uno dei profughi e la decisione di non far sbarcare tutti i migranti, in quanto ritenute in buona salute: “‘Respingere' illegalmente 40 persone sfinite e con le lacrimeocchi, negare il diritto a decine di naufraghi è illegale ed è disumano. Questo non è difendere i confinini e non migliora la vita di chi vive in ...