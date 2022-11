Lascia il Liverpool e si porta il suo pupillo | Klopp fa tremare l’Inter

(Di domenica 6 novembre 2022) Non sono solo i calciatore che potrebbero salutare i rispettivi club alla fine della stagione, ma anche gli allenatori che non stanno ottenendo i risultati sperati. Non ci sono solo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

La Gazzetta dello Sport

... Nunez cresce e gli infortuni con cui ilfa i conti praticamente da inizio anno prima o poi finiranno. È quello che si augura anche Conte, che con questo k.o.il terzo posto allo ...La britannica con il punteggio di 14.200 succede alla giapponese Mai Murakami e dialle spalle la statunitense Jordan Chiles, argento con 13.833, e la campionessa all around di, la ... Doppio Salah rilancia il Liverpool: Tottenham ko, Conte saluta il terzo posto I Gunners vincono di misura e rispondono al City. Partita sempre sotto controllo, Blues in difficoltà. Una doppietta dell'egiziano rilancia la ...Gli Spurs cadono in casa contro i Reds e incassano il sorpasso del Newcastle: inutile il gol di Kane, Klopp prova a uscire dalla crisi ...