Ferruzzi | l’attacco di Edoardo Tavassi | “Non mi piace! Vittimismo sull’essere trans”

Leggi su biccy

(Di domenica 6 novembre 2022) Nella casa del Grande Fratello Vip Elenoiresi è avvicinata molto prima a Luca Salatino e poi a Daniele Dal Moro. In entrambi i casi non è finita benissimo e la performer ha mosso accuse precise. “Nulla di nuovo da quello che mi è successo in passato. Ancora una volta un uomo che non ammette. Come nella vita che fanno promesse, regalano appartamenti, ma poi non ammettono in pubblico. Ma perché non dovete credermi? Se lo dice un’altra ci credete subito e se io dico che ho visto determinate cose mettete tutto in dubbio. No che non è una cosa che ho visto solo io! Non è così. Anche Daniele, baci, carezze, toccamenti e ora dice che c’è amicizia. Perché come tutti gli uomini non vuole ammettere e io mi sono stufata. No che non ci parlo, per sentirmi dire cosa? Ca***te! Se mi dice la verità allora ci parlo, ma tanto lui non lo farà. Gli uomini non ammettono mai ...