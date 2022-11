Calciomercato.com

Quella vista al Castellani è senza dubbiosquadra importante, tatticamente ben disposta in campo, tecnicamente di livello superiore, prestante e determinata anche a livello fisico. Un'analisi ...serie di partite tutt'altro che facili, contro avversarie affamate e che, per un motivo o per l'altro, non possono permettersi passi falsi. Come del resto neanche l'Empoli , che nonostante un ... Empolimania: una reazione che vale tre punti pesanti Partiamo dal presupposto che perdere con l’Atalanta, seconda forza di un campionato che proprio in questo turno ha riservato non poche sorprese, ci sta in tutti i casi. Nonostante una produzione offen ...Quattro partite in appena dodici giorni: due big match, uno scontro salvezza e una sfida affascinante, contro un avversario superiore, ma che se affrontata nel modo giusto potrebbe regalare anche una ...