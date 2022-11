Viola come il mare 2 si farà | quando esce la seconda stagione | trama e anticipazioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 5 novembre 2022) Non devono disperare i fan diil, la serie tv di successo di Canale 5 che per diverse settimane ha tenuto compagnia ai telespettatori. Sì, non devono preoccuparsi perché la, che vedrà probabilmente protagonisti (ancora una volta) Francesca Chillemi e Can Yaman si. E a confermarlo alle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni è stato proprio Luca Bernabei della Lux Vide, casa di produzione della fiction. Quella che sta appassionando tutti. LadiilsiLa, stando a quanto confermato da Bernabei, è già in fase di scrittura. In realtà, infatti, la serie tv che per ...