Ucraina | Casini | ' pace vera solo se si distingue fra vittime e carnefici'

(Di sabato 5 novembre 2022) Roma, 5 nov (Adnkronos) - "Rispetto profondamente tutti coloro che manifestano per la, in qualsiasi città d'Italia. Io sono in piazza a Milano con la convinzione che non ci può esserese non sicon chiarezza tra lee i". Lo scrive su Facebook Pier Ferdinando

Repubblica TV

... si riuniranno quelli che non coniugano la pace con la resa dell'. A Roma invece il mondo ...: pace vera solo se si distingue fra vittime e carnefici "Rispetto profondamente tutti coloro ...... già nel nome, 'Slava Ukraini' (gloria all'), e nella parola d'ordine: 'La pace non è la ... Assieme a Calenda, a Matteo Renzi, a Pier Ferdinandoe al radicale Marco Cappato, saranno ... Manifestazione a Milano per l'Ucraina, Casini: 'Non c'è pace senza verità' Roma, 5 nov (Adnkronos) - "Rispetto profondamente tutti coloro che manifestano per la pace, in qualsiasi città d'Italia. Io sono in piazza a Milano con la convinzione che non ci può essere ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...