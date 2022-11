Troppo Djokovic per Musetti | sconfitto 6-0 | 6-3

(Di sabato 5 novembre 2022) Una sconfitta durissima che non cancella però quanto di buono fatto vedere in questa settimana, e più in generale in un autunno entusiasmante. Lorenzoè uscito di scena nei quarti di finale del "Rolex Paris Masters", ultimo ATP Masters 1000 stagionale (montepremi 5.415.410 euro) che si sta disputando sul veloce indoor del Palais Omnisport di Parigi-Bercy.Il torneo chiude di fatto la "regular season" ed alla vigilia rappresentava l`ultima chance per chi puntava alla qualificazione alle Nitto ATP Finals di Torino ma a questo punto sono stati già assegnati tutti gli otto posti (qualificati Alcaraz, Nadal, Tsitsipas, Ruud, Medvedev, Auger-Aliassime, Rublev e). Nei suoi primi quarti da "1000" il 20enne di Carrara, n.23 ATP, ha ceduto 60 63, in un`ora e 14 minuti di partita, al serbo Novak, n.7 del ranking e 6 del ...

... una differenza visibile nel match trae Musetti dominato dal serbo. Novak a fine partita ... Lo facevo correre giocandogli palle aprendomi il campo; forse è statoper lui oggi'. IL ...solido da fondo; Musetti non riesce a tenergli testa e se prova a forza le giocata l'errore è dietro l'angolo. Per lui si tratta del nono 6 - 0 subíto in carriera, il secondo contro ...Lorenzo Musetti ha parlato a Ubitennis dopo la sconfitta subita con Novak Djokovic: "Mi dà fastidio perché non me la meritavo per il percorso che stavo facendo. Comunque ci sono queste ricadute; speri ...