Perché è giusto pagare per entrare al museo ma restino sempre aperti

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 5 novembre 2022) Non è passata neppure una settimana ed è arrivato il primo ingiustificatissimo attacco al neoministro della cultura Gennaro Sangiuliano, reo di aver espresso concetti condivisibili e di buon senso, che se li avesse pronunciati un qualsiasi esponente della sinistra sarebbe stato un plauso e se le avesse anche solo pensati il suo predecessore Franceschini in molti avrebbero gridato al colpo di genio. Niente da fare, la cultura è roba loro e se qualcuno di area opposta si avvicina scatta il reato di appropriazione indebita. E quando ad accorgersene non sono i politici ci pensano alcuni organi di informazione specializzati nel mettere in cattiva luce (e in cattiva fede) anche ciò che appare del tutto logico. Che avrebbe detto il titolare del dicastero che la sinistra avoca a sé per diritto acquisito? Di essere contrario alla gratuità dei musei e di essere molto seccato ...