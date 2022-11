Odessa | la città vota per rimuovere la statua di Caterina II

(Di sabato 5 novembre 2022) Guerra in Ucraina a popolazione di, laportuale nel sud dell'Ucraina, hato per smantellare unadell'imperatrice russaII. La storia russa ha tradizionalmente ...

Guerra in Ucraina a popolazione di, laportuale nel sud dell'Ucraina, ha votato per smantellare una statua dell'imperatrice russa Caterina II. La storia russa ha tradizionalmente celebrato Caterina II , ma l'imperatrice ...La guerra della Russia contro l'Ucraina passa anche dalle statue simbolo della storia dei due Paesi. La popolazione dellaportuale ucraina diha votato in una consultazione online per smantellare il monumento che raffigura l'imperatrice russa Caterina II, in un gesto di protesta contro l'invasione di Mosca.