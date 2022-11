Norma rave | Sbarra | escludere iniziative sindacali e politiche

(Di sabato 5 novembre 2022) "Abbiamo rappresentato al ministro preoccupazioni evidenti sui contenuti di un decreto che presenta maglie interpretative molto larghe e una eccessiva discrezionalità in una fattispecie di reato molto ...

... abbiamo cheisot la necessità che durante l'iter di conversione in legge del decreto venga chiarito ogni dubbio ed esclusa l'applicazione dellaper quanto riguarda manifestazioni spontanee o ...ROMA " "Lasulè stata creata perchè l'attuale articolo 633 del codice penale era stato scritto quasi cento anni fa per tutelare i proprietari di beni immobili da invasioni di mandrie di bestiame. ...Roma, 5 nov. (askanews) - 'Abbiamo rappresentato al ministro preoccupazioni evidenti sui contenuti di un decreto che presenta maglie ...La strategia politica della Meloni nel breve risulta certamente premiante come indicano alcuni recenti sondaggi, ma già nel medio termine sarà molto complicato riuscire ad accontentare tutti, vecchi e ...