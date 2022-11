Navi Ong | con un migliaio migranti | in acque italiane Si attende ok per sbarco solo i soggetti fragili

- Braccio di ferro fra Viminale e. Tresono state autorizzate ad entrare temporaneamente nelle acque territoriali italiane e sono al largo di Catania.respingono lo sbarco di proposto dal Viminale sulla base del diritto ...Oslo insomma sottolinea di non avere 'nessuna responsabilità ai sensi delle convenzioni sui diritti umani o del diritto del mare per le persone imbarcate a bordo di' private o di'battenti ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Nadef: via libera del Cdm, sì alla norma sulle trivelle. Piantedosi ai sindacati: Appoggerò le modifiche al decreto rave . Mattarella in occasione della Festa delle Forze Armate: Abituati alla pace, o ...