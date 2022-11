Monza | arrestato 70enne | violentava le figlie della sua amante

(Di sabato 5 novembre 2022) Roma, 5 nov –lesua: auna storia di violenza sessuale “familiare”. L’uomo, di 70 anni, è statodopo cinque anni in cui perpetrava gli stupri., uomoledell’Come riporta Tgcom24, l’uomo, di età 70 anni,lesua. Secondo quanto emerso dalle indaginiSquadra Mobile, gli abusi dell’uomo nei confronti delle ragazzine erano durati per circa cinque anni, ovvero dal 2015 al 2020. Una delle duedonna, dopo aver iniziato a fare uso di ...

Un 70enne diè statoper aver violentato le due figlie preadolescenti della sua amante: i fatti risalgono al periodo 2015 - 2020 I fatti risalgono al quinquennio 2015 - 2020 , quando un uomo di 70 ...Per questo un pizzaiolo di 28 anni, di origine egiziana, è stato. E' accaduto ieri in Brianza.Nella mattinata del 3 novembre 2022, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Monza hanno arrestato un cittadino italiano 70enne ...Un 70enne di Monza è stato arrestato per aver violentato le due figlie preadolescenti della sua amante: i fatti risalgono al periodo 2015-2020 ...