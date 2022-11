Gli incidenti di elicottero più gravi avvenuti in Italia

(Di sabato 5 novembre 2022) AGI - La morte di sette persone che erano a bordo dell'della ditta Alidaunia di Foggia, precipitato dopo il decollo dalle Isole Tremiti, richiama alla memoria, per numero di vittime, altre tragedie analoghe avvenute innegli ultimi anni. Il 9 giugno scorso perdono la vita un pilota e sei turisti stranieri, che viaggiavano su un, partito da Tassignano (in Lucchesia), diretto nel Trevigiano e poi precipitato sul monte Cusna, sull'Appennino Tosco-Emiliano. Altra tragedia significativa, andando indietro nel tempo, è quella del 24 gennaio del 2017 quando undel 118 con a bordo sei persone (cinque di equipaggio più un turista romano che era stato recuperato dalle piste da sci di Campo Felice) si schianta tra la nebbia a quota 2 mila metri sul Monte Cefalone, nel territorio comunale ...

