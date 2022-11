ForEveryOne Codroipo favorisce inclusione

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 5 novembre 2022) “L’delle persone con disabilità in tutti i contesti della società è al centro di un iter legislativo che abbiamo fortemente voluto e che ci vede impegnati da oltre un anno col disegno di legge 173. Un documento condiviso da tutti i portatori di interesse, in particolare dalla Consulta. Lo stiamo portando all’attenzione delle commissioni in Consiglio regionale proprio in questi giorni, auspicando che la politica non si divida su un tema di così grande importanza, trasversale, e che questa legge diventi realtà”. Lo ha sottolineato il vicegovernatore con delega alla Disabilità del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi intervenuto a, al convegno “Oltre l’insuperabile. Esperienze inclusive a confronto”, organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica “Atletica 2000” in seno alla manifestazione “” a ...