Udinese-Lecce 1-1 | gol di Colombo e Beto

(Di venerdì 4 novembre 2022) (Adnkronos) –pareggiano 1-1 nel match che apre la 13esima giornata della Serie A 2022-2023. I pugliesi colpiscono un palo al 2? con Strefezza, che centra il montante con un rasoterra da 20 metri. I salentini passano in vantaggio al 33? con: l’attaccante piomba sul cross da sinistra, vince un rimpallo e insacca da pochi passi per lo 0-1. Gli ospiti sfiorano il raddoppio in chiusura di primo tempo: Gallo spara da 20 metri, sinistro perfetto e incrocio dei pali. L’raddrizza la situazione nella ripresa. Al 68? Deulofeu imbuca per Success, palla dentro perche appoggia in rete: 1-1. I friulani salgono a 23 punti, ilè a quota 9. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Baschirotto 6,5 - Gioca una buona partita, soprattutto nel primo tempo ildietro non concede spazio all'. Gallo 7 - Uno dei migliori in campo questa sera. Fa soffrire parecchio Ehizibue, ...Commenta per primo Dopo il ritorno al gol in, Beto ha parlato a Sky Sport. ' Aspettavo il gol. Avrei voluto vincere ma oggi non ci siamo riusciti a farlo. Continuiamo così. A Success, dopo averlo ringraziato, gli ho detto di ...UDINE - Marco Baroni, allenatore del Lecce, analizza così il pareggio con l' Udinese: "Sicuramente in occasione dei pali non siamo stati fortunati, abbiamo fatto una prestazione attenta, determinata e ...LE PAGELLE DI UDINESE-LECCE Falcone 7: Come sempre, ben al di là della sufficienza. Efficace nelle uscite basse, mentre regala qualche brivido in ...