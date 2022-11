Tentata estorsione a minore | revocati i domiciliari ai due fratelli di Benevento

(Di venerdì 4 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAnnullata l’ordinanza degli arrestiper i duedi, Matteo e Ivan Lamparelli, 24 e 30 anni, arrestati nella serata di giovedì 20 ottobre a Telese Terme e ritenuti responsabili diai danni di un. Questa la decisione del Riesame dopo la richiesta dell’avvocato Gerardo Giorgione, legale degli imputati. Come si ricorderà erano accusati di aver chiesto con insistenza, ad undi Telese Terme, la somma di 300 euro per un cellulare vendutogli qualche giorno prima, ma dopo il rifiuto avrebbero minacciato verbalmente il giovane. La madre di quest’ultimo, preoccupata della situazione aveva chiesto l’intervento della polizia. Oggi la decisione del Riesame che scarcerato i due ...

L'AQUILA - Finisce con una condanna e due assoluzione il processo per tentata estorsione ai danni diI Stefania Pezzopane ex parlamentare e ora consigliere comunale del Pd, e all'ex presidente della Regione Gianni Chiodi. Il tribunale dell'Aquila ha infatti ... Marsala, tentata estorsione. Assolti in due FERMO – Un uomo di 61 anni, della provincia di Fermo, è stato denunciato dalla polizia per un tentativo di estorsione a carattere sessuale, dopo un episodio avvenuto a Cannara ai danni di una ragazza.