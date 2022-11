Nuoto | Trofeo Nico Sapio 2022 | Mora firma il record italiano nei 200 dorso

Leggi su sportface

(Di venerdì 4 novembre 2022) Ha preso il via quest’oggi il, la quarantottesima edizione della manifestazione didi Genova. Lo fa con grandi performance degli azzurri più attesi, che gareggiano qui anche nell’ottica di centrare i tempi per i Mondiali in vasca corta di Melbourne. Ci riesce Simone Cerasuolo, che vince i 100 rana con 56?80: “Quest’anno ho cambiato cambiato un po’ di cose, ho fatto anche allenamento in altura. Ho cominciato bene con il mio personale e sono molto fiducioso”. Show di Lorenzo, che nei 200trionfa ancora e mette in tasca il biglietto per l’Australia. Migliorato, inoltre, ilcon 1’48?72, che peraltro apparteneva a lui. Ottimo anche per l’uomo più atteso, Alberto Razzetti, che vince i ...