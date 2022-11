Teleclubitalia.it

Le sue urlaperò messo in fuga l'aggressore, che nel frattempo l'ha però ancheIn seguito i vigili del fuocospento le fiamme e la zona à tornata in sicurezza - Insieme ai ... Si 'presume che la sommasia di circa centomila euro, visto che il portavalori trasportava ... “Mi hanno rapinata, poi in tre hanno tentato di abusare di me”: il racconto di Rita De Crescenzo Due minori arrestati e 4 denunciati, è il bilancio di attività svolte dai Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo, negli ultimi giorni, a protezione e sostegno dei bambini e degli adolescenti, ...I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania e i colleghi della Stazione Playa, sono stati impegnati in un articolato servizio di contrasto ai reati connessi alle armi illeg ...