L’Italia è pronta in caso di guerra nucleare? La situazione non fa ben sperare

Leggi su chenews

(Di venerdì 4 novembre 2022) Nelin cui dovesse scoppiare unasarebbe? È questa la domanda che si pongono in molti e la novità è che il nostro paese potrebbe non essere all’altezza della. Il rischioè molto più reale di quanto si potesse immaginare fino ad un anno fa. Tanto che molte persone si domandano in modo costante che cosa dobbiamo fare indi impattosul nostro paese. Unache è degenerata nel corso di questi ultimi mesi, da quando la Russia ha invaso l’Ucraina ed ha minacciato in modo costante e ripetuto l’Occidente. fonte foto: AdobeStockLa paura di unaè esplosa dallo scorso 24 febbraio, ...