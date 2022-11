Lazio | la ‘Coppa dei perdenti’ ora è un obiettivo | per ripartire come la Roma | Primapagina

(Di venerdì 4 novembre 2022) 2022-11-04 11:30:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: “Nel calcio si inventano competizioni inutilila Conference League, che chiamo competizione dei perdenti“. Parlava così Igli Tare una ventina di giorni fa. La terza coppa europea, dove lasarà costretta a giocare da febbraio, “non ha alcun valore per introiti che produce”. La coerenza, dopo queste dichiarazioni, imporrebbe di presentarsi in campo con la primavera e uscire subito. La lungimiranza, invece suggerisce di sfruttarlaun’opportunità.– La competizione – è oggettivo – è di livello basso, rispetto alle altre due manifestazioni di più vecchia data. Ma lanelle ultime stagioni ha dimostrato di non essere all’altezza di impegni superiori. 2 sole vittorie ...

Il Post

... a spese del Qatar , che quest'anno ospita ladel Mondo di calcio , saranno tenuti, per ...e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche, ...La terzaeuropea, dove lasarà costretta a giocare da febbraio, 'non ha alcun valore per introiti che produce'. La coerenza, dopo queste dichiarazioni, imporrebbe di presentarsi in campo ... La Roma si è qualificata per gli spareggi di Europa League, la Lazio è stata eliminata