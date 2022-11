Atp Parigi-Bercy 2022 | Musetti ko in 2 set e Djokovic in semifinale

(Di venerdì 4 novembre 2022) (Adnkronos) – Novaksi qualifica agevolmente per ladel torneo Atp Masters 1000 di(veloce indoor, montepremi 5.415.410 euro). Il serbo, numero 7 del mondo e 6 del seeding, sconfigge l’azzurro Lorenzo, numero 23 del ranking Atp, con il punteggio di 6-0, 6-3 in un’ora e 13 minuti. L'articolo proviene da Italia Sera.

