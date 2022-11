Twitter diventa a pagamento? Le proposte di Elon Musk fanno discutere

Leggi su chenews

(Di giovedì 3 novembre 2022) Negli ultimi giorni, una delle notizie che più hanno attirato l’attenzione è l’acquisto dida parte di. L’imprenditore ha già alcune idee su come cambiare il social. Diventerà a? Negli ultimi mesi, la trattativa per l’acquisto diha tenuto banco. Alla fine, dopo una contrattazione lunga, il social con l’uccellino è passato all’imprenditore. Una notizia che ha sorpreso fino ad un certo punto. Se la vendita non ha sorpreso, lo hanno fatto alcune idee che avrebbe in mente l’imprenditore sul futuro del social. Fonte foto: Adobe Stockè un imprenditore molto social che divulga, spesso, le sue idee e le sue azioni. Su, l’imprenditore sembra ...