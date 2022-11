Stramaccioni | Perché il calcio non sfonda in Qatar? Perché c' è troppo benessere

Si disputerà tutto in un'unica città, mai successo" Si è appena conclusa la sua esperienza all'Al - Gharafa e Andreane parla alla Gazzetta dello Sportil calcio in Qatar non '...L'avventura in Iran L'esperienza in Iran per, sulla panchina dell'Esteghlal, è durata ...non aveva più l'acqua calda nelle docce (e lui era stato perfino bloccato in aeroportogli ...