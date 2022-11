Rave party | è ancora scontro sulla legge | due modifiche in cantiere

Salvini su Facebook: 'Finita la pacchia'diventa reato, cosa rischia chi lo organizza e chi partecipa: fino a sei anni di carcere e maxi - multe Campo rom verticale 'Aler, l'azienda che ...Peraltro Nordio ha anche denunciato l'eccesso del 'panpenalismo' , ma ora approva il nuovo reato di '' . Nego con convinzione che le intercettazioni in Italia siano troppe, ma aggiungo di ...Stando agli ultimi avvenimenti di casa nostra, un’ennesima prova di tale “malattia” è venuta dalla sconcertante rincorsa a chiamare in causa il capo dello Stato, strattonandolo sul decreto per fermare ...La nuova normativa contro i rave party sta facendo discutere. Ryanair ha attaccato il governo sui social network. La nuova norma anti rave party, stabilita dal governo Meloni, sta facendo molto ...