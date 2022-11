‘Minions 2 | Come Gru Diventa Cattivissimo’ in Home Video | una clip in esclusiva

(Di giovedì 3 novembre 2022) Minions 2:GruCattivissimo è disponibile in Dvd e Blu-ray dal 3 novembre e dal 20 ottobre in Digital Download. Una versioneda non perdere, visto che contiene oltre 60 minuti di contenuti speciali di assoluto intrattenimento. Tra i contenuti speciali, l’esilarante storia dii Minion e Gru sonoti la squadra più cattiva del mondo. Ma anche due mini-movie esclusivi e una lezione tutorial per disegnare ed animare i personaggi insieme al co-regista Brad Ableson. In, oggi vi proponiamo unarelativa ai voice talent internazionali, tra cui Steve Carell e il regista Kyle Balda. Un approfondimento su quanto sia importante il doppiaggio e, soprattutto, l’improvvisazione nel doppiaggio. Molto prima di ...

Dopo i successi di Cattivissimo me e, c'è grande attesa per il sequel del film d'animazione. La pellicola2 -Gru diventa cattivissimo è lo spin off del famoso franchise ed è diretta dai registi Kyle Calda, Brad Ableson e Jonathan Del Val. Il film sarebbe dovuto uscire nel 2020 ma la