(Di giovedì 3 novembre 2022) Quattrosono rimasti, insieme a due adulti, in un incidente stradale avvenuto poco prima elle otto a Roncadello di. Nessuno è in pericolo di vita, visto che sono stati ricoverati ...

Agenzia ANSA

Quattro bambini sono rimasti feriti, insieme a due adulti, in un incidente stradale avvenuto poco prima elle otto a Roncadello di Forlì. Nessuno è in pericolo di vita, visto che sono stati ricoverati ...La distrazione alla guida, il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata rappresentano il 39% delle cause degli. Sonnolenza e stanchezza, in particolare, sono ... Incidenti stradali: 4 bambini feriti dopo scontro a Forlì Nell’incidente, avvenuto nella mattinata di mercoledì 2 novembre, l’auto dei militari dell’Arma è andata a scontrarsi contro un’altra vettura. Il bilancio del sinistro stradale, la cui dinamica è ...Con il camion contromano in autostrada: fermato dalla Polizia stradale. Strage evitata. Sale a due, nell’arco di nemmeno un mese, il numero di veicoli contromano sul tratto autostradale ...