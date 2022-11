Internazionale

... ma con unmolto breve vicino a 300 elettroni per centimetro cubo durante l'approccio più ... tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024, poiché l'immensa gravità di GioveJuno al pianeta ...TERNI G li autobus a chiamata stanno per tornare nel servizio urbano di Terni. E stavolta, per restarci per tutto il 2023. Sil'entrata in vigore della solita ordinanza per limitare il traffico e abbattere gli inquinanti e, con essa, viene di nuovo introdotto il servizio del BusTer, istituito da Comune di Terni e ... Il picco si avvicina TERNI Gli autobus a chiamata stanno per tornare nel servizio urbano di Terni. E stavolta, per restarci per tutto il 2023. Si avvicina l'entrata in vigore della solita ordinanza per limitare il ...Il cambio di passo si avvicina ma mercato Usa resta surriscaldato e l’inizio del secondo trimestre. Ora questo tetto andrà aggiornato.“Monitoreremo per cercare segnali di rallentamento del mercato del ...