“Hai un sedere grande come un baule” | gli insulti alle atlete azzurre dell’accademia di ginnastica ritmic

(Di giovedì 3 novembre 2022) “Avevo paura della mia insegnante e nonostante questo per un periodo ho vissuto a casa sua. Il cibo che mangiavo lo razionava lei: una volta mise il lucchettomensole. Ovviamente io mangiavo di nascosto, altrimenti non avrei mai potuto sostenere 10 ore dinamento quotidiane. Venivo pesata tre volte al giorno, ma prima andavo in bagno a vomitare”, il racconto della campionessa italiana dia Sara Branciamore a Repubblica è solo una delle testimonianze che, dopo le prime rese da Nina Corradini, Anna Basta e Giulia Galtarossa hanno travolto il mondo dello sport e il centro federale dia a Desio, in cui lesi sono formate. Le ragazze parlano di una pressione esagerata subita danatrici e ...

Alcune frasi le ricordo bene: "ungrande come un baule" o "quest'anno non gareggi se non ...Alcune frasi le ricordo bene: "ungrande come un baule" o "quest'anno non gareggi se non dimagrisci"". Chiara Ferri, 20 anni, è talmente traumatizzata da confessare di non salire su una ... "Hai un sedere grande come un baule": gli insulti alle atlete azzurre