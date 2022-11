Ginnastica | l’Italia accarezza la qualificazione alle Olimpiadi 2024 Moschettieri rimandati ai Mondiali 2023 | il regolamento

(Di giovedì 3 novembre 2022)ha letteralmenteto la medaglia di bronzo nella gara a squadre dei2022 diartistica. La nostra Nazionale è rimasta in corsa fino all’ultimo esercizio per salire sul podio della rassegna iridata a Liverpool, ma purtroppo una caduta nell’ultima rotazione al cavallo con maniglie ha impedito di concretizzare quella che sarebbe stata un’impresa semplicemente leggendaria (nella storia sono arrivati soltanto tre bronzi, ma tutti prima della Grande Guerra). Gli azzurri si sono fermati a 1.2 punti di distacco dalla Gran Bretagna e hanno chiuso la gara in quarta posizione. Cina, Giappone e Gran Bretagna hanno fatto festa e si sono anche qualificate per ledi Parigi. I nostrisono andati vicinissimo all’agognato ...

... specie in discipline come laartistica e ritmica. "...e valorizzati" ha specificato il sindaco Gualtieri per il quale "'... nelle scuole della Capitale e di tuttai ragazzi disabili ...Nella prova che premia la validità e la profondità del movimento ginnico di un intero Paese, finalmenteè presente. Seduti al tavolo delle grandi , in mezzo a corazzate blasonate come Cina, ...