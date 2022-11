Enel | +84% ricavi nei primi 9 mesi | rivede al ribasso l’utile annuale

(Di giovedì 3 novembre 2022) Svelano i conti i big di Piazza Affari, e non solo. Il gruppo automobilistico conferma la guidance per il 2022, i francesi aumentano le coperture sui crediti.

chiude i primi nove mesi del 2022 con ricavi in volata a 108,177 miliardi di euro in forte crescita ( +% sui 58,794 miliardi nei primi nove mesi del 2021). Il gruppo - come altri grandi dell'......si attestano a 108.177 milioni di eurochiude i primi nove mesi del 2022 registrando ricavi che si attestano a 108.177 milioni di euro, con un aumento di 49.383 milioni di euro, vale a dire, +,... Enel: +84% ricavi e -9,5% risultato netto primi nove mesi L'acconto sul dividendo sale del 5,3% a 0,2 euro. In calo l'utile per effetto degli investimenti verdi Luci e ombre nei nove mesi dell'Enel che premia comunque gli investitori con un acconto del divid ...Boom dei ricavi per Enel nei 9 mesi, ma f renano utile netto , ebitda ordinario ... a 108,177 miliardi di euro contro i circa 59 miliardi dei primi nove mesi del 2021 (+84,0%). La variazione positiva, ...