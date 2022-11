Covid | balzo dei contagi in Veneto | da mille a oltre 5 mila in 24 ore e 25 morti

(Di giovedì 3 novembre 2022) Un nuovodeiè stato registrato nelle ultime 24 ore in, con 5.187 casi (ieri erano stati 1.099), ai quali si aggiungono 25 vittime. Lo segnala il bollettino della Regione. I numeri totali dall’inizio della pandemia salgono a 2.431.724 per quanto riguarda le infezioni, e a 15.747 per i decessi. Scende di poco il dato dei soggetti attualmente positivi, 49.916 (- 740). L’andamento dei ricoveri segnala una diminuzione per i malatiin area medica, 1.056 (-10), e un piccolo aumento per quelli in terapia intensiva, 42 (+2). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

