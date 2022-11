Cadute le basi scientifiche delle restrizioni | ora gli Usa chiedono l’amnistia pandemica

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 3 novembre 2022) Roma, 3 nov – Ora che è stato comprovato che i vaccini anti Covid-19 non proteggono da infezione e trasmissione, c’è chi chiede un libera tutti per “perdonarci a vicenda per quello che abbiamo fatto e detto quando eravamo all’oscuro del Covid”. “Dichiariamo un’amnistia”, titola un articolo del magazine The Atlantic scritto dall’economista americana Emily Oster. Ora che la falsa narrazione scientifica su cui si sono basate lee l’imposizione del vaccino sono crollate, Emily Oster sottolinea: “La maggior parte degli errori sono stati commessi da persone che stavano lavorando seriamente per il bene della società”. Per questa presunzione di serietà e di innocenza degli esperti che brancolavano “al buoi”, la docente di Economia della Brown University chiede la grazia: “Dobbiamo mettere da parte queste lotte e dichiarare un’amnistia per ...