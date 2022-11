Assicurazioni | multinazionali e… soldi pubblici | ecco chi c’è dietro gli allevamenti italiani più inquinanti

(Di giovedì 3 novembre 2022) Glipiùd’Italia ricevono finanziamenti: un totale di circa 32 milioni di euro nel 2020, per una media di 50mila euro ad azienda. Lo ha calcolato Greenpeace, che oggi, giovedì 3 novembre, ha pubblicato una mappa interattiva che svela dove si trovano queste imprese, quante emissioni nocive ciascuna di esse ha prodotto e l’importo singolarmente incassato nell’ambito della Politica Agricola Comune (Pac) dell’Unione europea. Si tratta in particolare degliintensivi segnalati nel Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze(E-Prtr) che emettono maggiori quantitativi di ammoniaca, una sostanza che concorre in maniera importante a formare lo smog che respiriamo: combinandosi con altre componenti atmosferiche (ossidi di azoto e di ...

