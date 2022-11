WWE | Un’altra apparizione per Mambo Italiano | presente ai festeggiamenti di Mandy Rose

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Questa settimana ad NXT la campionessa femminileha festeggiato il traguardo di un anno con la cintura alla vita, superato grazie alla vittoria di Halloween Havoc contro Alba Fyre. Ring allestito con le foto della campionessa, un paio di divanetti e c’è stata anche la presenza di due camerieri, uno dei quali era il nostro, giunto all’ennesimo cameo in WWE. Un servizio da dimenticareha tenuto un promo in cui ha parlato di questo anno da campionessa, nato dalla determinazione di rimettersi in gioco tornando ad NXT. Un anno in cui ha battuto tutte le ragazze dello spogliatoio grazie anche all’appoggio di Gigi Dolin e Jayce Jane. All’improvviso è spuntato del fumo e Alba Fyre ha lanciato il suo attacco, prima colpendo con un calcione il malcapitato ...