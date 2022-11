Settantenne sabino trovato in possesso di 150 piante di marijuana e un chilo di hashish

Leggi su sabinaonline

(Di mercoledì 2 novembre 2022) RIETI – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Poggio Mirteto, a conclusione di una mirata attività info-investigativa, hanno tratto in arresto un, pensionato, dimorante in Sabina, per produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e per furto aggravato. I Carabinieri della Compagnia Mirtense, dopo aver svolto specifici servizi di osservazione, controllo e pedinamento, supportati anche da un elicottero del 16° Nucleo Elicotteri dei Carabinieri di Rieti, hanno localizzato un terreno agricolo illegalmente coltivato a cannabis indica. La perquisizione ha consentito ai militari di rinvenire, appese all’interno di una rimessa per attrezzi, circa 150diin avanzato stato di infiorescenza, di altezza compresa tra il metro e mezzo e i due metri. Nel locale è stato ...