Roma | Halloween all’insegna di droga e alcol | 3 persone arrestate e 17 denunciate

Il Forchettiere

, 02 novembre 2022 Festa dianche per Salvini, che ha ricevuto la visita dei bambini per il tradizionale dolcetto o scherzetto a casa sua a. Il ministro delle Infrastrutture non si ......norma può essere applicata giustamente ai palazzi occupati pubblici o privati come accade a, ... Che cosa è successo a Modena - Centinaia di giovani, forse 3mila, persi sono radunati in u ... Halloween 2022: sei proposte su Roma ed Umbria per la festa più paurosa Festa di Halloween anche per Salvini, che ha ricevuto la visita dei bambini per il tradizionale dolcetto o scherzetto a casa sua a Roma. Il ministro delle Infrastrutture non si è fatto trovare ...In occasione dei festeggiamenti di Halloween e di “Ognissanti”, i Carabinieri del Gruppo di Frascati hanno eseguito una serie di mirati servizi di controllo del territorio in tutto il quadrante a sud ...