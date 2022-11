Rdc | addio navigator | i contratti non saranno rinnovati

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Ideinondunque alle figure professionali legate al Reddito di cittadinanza che avevano il compito di ricollocare nel mondo del lavoro i percettori del sussidio. Lo ha annunciato la neo-ministra del Lavoro Marina Calderone in una nota, smentendo così le notizie circolate sulla stampa a proposito di un ulteriore rinnovo dei, scaduti il 31 ottobre, fino a fine anno. Rdc,Si conclude con una nota del ministero del Lavoro la sorte di circa millesuperstiti dei tremila addetti ai centri per l’impiego, assunti tre anni fa con un concorso nazionale allo scopo di seguire i beneficiari del Reddito di cittadinanza nella ricerca di un’occupazione o di un’opportunità ...

