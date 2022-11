Oroscopo Branko Mercoledì 2 Novembre 2022 | Cancro prudente

Leggi su zon

(Di mercoledì 2 novembre 2022) L’diper oggi,Ariete Approfittate di un giorno sereno per mettere in ordine i vostri progetti. Toro Tensione in vista con il partner, non dovete favorire le polemiche. Gemelli Sono favoriti gli incontri in questa giornata.Le stelle raccomandano prudenza ma non dovete esagerare con il chiudervi. Leone Potete approfittare di stelle favorevoli per organizzare qualcosa di bello all’interno della coppia. Vergine Se ci sono state incomprensioni, è bene chiarire. Bilancia Fatevi avanti con una persona che vi piace. Scorpione Cielo che favorisce le persone creative. Sagittario Se avete messo un progetto in pausa, dovete riprenderlo. Capricorno Stelle importanti per l’amore, vi sentite pieni di ...