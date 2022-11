Napoli | passeggero picchia l’autista del bus | “C’è troppo traffico”

Leggi su vesuvius

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Paura a bordo di un autobus Anm a, infastidito a causa delunha aggredito il conducente I fatti si sono svolti a, in via Foria, all’interno del bus Anm della linea 584 che porta al cimitero di Poggioreale. Nel centro storico della città ilera molto intenso e ciò ha non poco innervosito uno dei passeggeri, questo ha poi aggredito. Autobus Anm a(Screenshot da Facebook)L’uomo non voleva restare all’interno dell’autobus dal momento che a causa delsi muovevalentamente. Dopo essersi recato accanto al conducente gli ha chiesto di farlo scendere mentre il veicolo era in corsa e fuori fermata. Non appenanon ha ...