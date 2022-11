(Di mercoledì 2 novembre 2022) Alcune recenti dichiarazioni disul suo lavoro con2 hanno messo in luce uno dei suoi timori più grandi per il futuro.2,ha dimostrato preoccupazione per la sua interpretazione nella nuova stagione di. Il tutto si collega a un'attitudine tipica del personaggio che interpreta in questo film, con il timore che influenzerà la sua recitazione anche in futuro. Conosciuta in tutto il mondo per la sua interpretazione di Eleven (Undi) nella serieha proseguito la sua ...

Movieplayer

Manca pochissimo all'arrivo su Netflix di Enola Holmes 2 conBrown nel ruolo della sorella di Sherlock Holmes ( Henry Cavill ), alle prese con il suo primo vero caso. Enola tuttavia, come vuole logica e come sappiamo dal primo film e dai romanzi di ...Netflix ha diffuso un divertente video recap conBrown e Henry Cavill in cui i due interpreti riassumono il primo film di Enola Holmes in vista dell'uscita del sequel in arrivo sulla piattaforma streaming dal 4 novembre. LEGGI " Enola ... Millie Bobby Brown è preoccupata all'idea di tornare sul set di Stranger Things, dopo Enola Holmes 2 Alcune recenti dichiarazioni di Millie Bobby Brown sul suo lavoro con Enola Holmes 2 hanno messo in luce uno dei suoi timori più grandi per il futuro.LEGGI – Enola Holmes 2: Millie Bobby Brown spiega perché le piace ricoprire il ruolo di produttrice Potete vedere il video nella parte superiore della pagina. In streaming su Netflix il film sarà ...