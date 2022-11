Milan | Broja sempre più lontano

Commenta per primo Torna l'appuntamento con le Top 5 news di Calciomercato.com . Focus sul mercato dele sulle parole di Armando, poi spazio alle ultime dall'infermeria sempre in casa rossonera. Punto infortunati anche in casa Juve e Fiorentina, novità per la panchina del Venezia.Obiettivo di mercato anche del, Armando, attaccante del Chelsea , ha parlato in conferenza stampa del suo futuro. L'albanese ha rispedito al mittente tutte le voci di mercato che lo vedrebbero lontano da Londra, ed è ...Milan-Salisburgo, occhi puntati sull'importantissima gara di Champions League che prenderà vita questa sera alle ore 21.L'attaccante allontana le voci e il Milan. Il calciatore ha voglia di continuare a vestire la maglia della sua attuale squadra ...