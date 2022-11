Mauro Forghieri - Il ricordo di Carlo Cavicchi

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Se ne è andato di notte, dormendo. Ha fatto tutto di corsa, come sempre nella sua vita.è diventato leggenda prima ancora di diventare un uomo fatto e finito. Troppo giovane per arrivare tanto in alto, troppo vecchio per essere considerato ancora una mente pensante, di quelle che non smetti mai di ascoltare perché c'è sempre da imparare. Sì perchéera uno che inventava ma anche uno che spiegava. Ho ripescato una vecchia fotografia con lui al Gran Premio del Brasile del 1989, lui genio della tecnica che perde tempo con un giornalista curioso come il sottoscritto per spiegargli a termini di regolamento le aree su cui si deve intervenire per rendere efficace una monoposto. Ci sono molti modi per ricordare una lunga vita vincente, il più semplice è elencare la cronologia dei successi. Con chi ha vinto tanto serve ...