' Gli infortuni? Abbiamo sbagliato qualcosa' | ecco con chi ce l' ha Allegri

Tra le questioni affrontate da Max Allegri alla vigilia del match col Psg, quella relativa agliè la più scottante. Non solo perché le assenze pesano inevitabilmente sulla gara decisiva per ...Incidenti frequenti Per quanto possano apparire incidenti banali,causati dai mezzi agricoli sono frequenti e pericolosi, spesso fatali come in questo caso e non vanno di certo presi ...In una serata in cui Paolo Banchero è stato meno prolifico del solito (15 punti, 8 rimbalzi, 2 assist) Orlando era in testa di ben 15 punti nel secondo tempo, ma ha concluso con 24 palle ...È andata come nessuno avrebbe immaginato a fine agosto, quando furono estratte le squadre che gli azzurri avrebbero affrontato nel girone Champions: primo il Napoli e secondo (per ...