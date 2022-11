Giorgia Meloni e il suo governo sbancano i social | “sentiment” positivo dal 65% degli italiani

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Duesu tre promuovonoe il suo: è quanto emerge dall’analisi dei, dove il 65,43%utenti ha un “nei confronti del presidente del Consiglio e il 64,31% nei confronti dell’esecutivo. Dunque, percentuali ben oltre quelle ottenute dal centrodestra alle elezioni, che confermano come i primi passi mossi dala guidaabbiano convinto la stragrande maggioranza. Una fotografia che è stata scattata da Spin Factor, società di consulenza strategica politica e istituzionale, che ha fornito il report attraverso Human, la propria piattaforma di web elistening realizzata con algoritmo ...

va in Europa per cercare di capire quali sono gli spazi che l'Italia ha per il bilancio pubblico, tra un pil che la favorisce e i paletti che mettono le conseguenze dell'inflazione.. L'...Con il giuramento dei 31 sottosegretari e degli 8 viceministri , si completa la squadra del governo guidato da. "Speriamo che l'avventura sia lunga", ha dichiarato la premier, che di certo ha ben presente i numeri della maggioranza a Palazzo Madama a valle delle nomine. Governo: la ...Tutti i sottosegretari hanno giurato, a palazzo Chigi, nelle mani della premier Giorgia Meloni. A pronunciare la formula con cui i sottosegretari hanno prestato giuramento è stato Alfredo Mantovano… L ...L'eurodeputata maltese, del gruppo del Ppe (al famiglia di Forza Italia) è stata eletta presidente anche grazie al sostegno del gruppo dell'Ecr, il partito europeo dei conservatori di cui Meloni è ...