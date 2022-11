Ferrari | consegne +15 | 9% e ricavi +18 | 7% | alza stime intero anno

chiude il terzo trimestre 2022 contotali pari a 3.188 unità, in aumento del 15,9% rispetto al terzo trimestre 2021 e ricavi netti pari a 1,25 miliardi di euro (+18,7%). L'Ebitda si ...Nel terzo trimestre, inoltre,ha registrato una generazione di free cash flow industriale pari a 219 milioni di euro. L'... lesono state di 3.188 unita': nell'area Emea sono state 1.(Teleborsa) - Ferrari ha registrato ricavi netti pari a 1.250 milioni ... La contrazione dei ricavi dei Motori (41 milioni di euro, in calo del 25,3%) riflette la diminuzione delle consegne a Maserati ...Morto Mauro Forghieri, ex direttore tecnico della Ferrari e F1 in lutto, Montezemolo: "Con lui scompare uno dei più grandi tecnici italiani ed un amico" ...